Einsatz in Mönchengladbach Feuerwehr rettet Geburtstagstorte und fünf Personen aus Aufzug

Die Feuerwehr hat am Samstagabend in Mönchengladbach fünf Personen und eine große Geburtstagstorte aus einem stecken gebliebenen Aufzug befreit und damit eine Geburtstagsfeier gerettet. Die Feuerwehr sei am Samstagabend kurz nach 20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rheydt gerufen worden, berichtete das Lagezentrum der Feuerwehr am Sonntag.