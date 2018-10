Mönchengladbach: Taxifahrer mit Flasche schwer verletzt

Mönchengladbach Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen. Da der Mann flüchtig ist, wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

In der Nacht zu Dienstag hat ein Mann nach Zahlungsstreitereien einen Taxifahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat gegen 2.45 Uhr. Der 55-jährige Taxifahrer hatte den Unbekannten an einer Gaststätte an der Lindenstraße aufgenommen. Fahrtziel des Mannes war seinen Angaben zufolge die Taunusstraße, allerdings kündigte er schon während der Fahrt an, dass er nicht daran denke, die Tour zu bezahlen.