Angriff in Mönchengladbach-Rheydt : Fahrgast soll Taxifahrer beleidigt, geschlagen und getreten haben

Angriff in Mönchengladbach-Rheydt

Mönchengladbach-Rheydt Ein 27-Jähriger und eine Frau sind in der Nacht zu Donnerstag in einem Taxi gefahren. Während der Fahrt soll der Mann den Taxifahrer tätlich angegriffen haben.

Ein Taxifahrer ist in der Nacht zu Donnerstag von einem betrunkenen Fahrgast angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, gab der 54-jährige Fahrer an, schon während der Fahrt beleidigt und wiederholt mit dem Ellenbogen angestoßen worden zu sein.

Der Taxifahrer habe im Bereich Breite Straße und Am Gerstenacker angehalten und den Mann sowie dessen weibliche Begleitung aufgefordert, das Taxi zu verlassen. Der Mann haben dem Taxifahrer Fahrer daraufhin ins Gesicht geschlagen und beim Aussteigen vor den Arm getreten. Außerdem habe er den rechten Außenspiegel des Taxis beschädigt. Der Taxifahrer erlitt leichte Verletzungen und wollte eigenständig ein Krankenhaus aufsuchen.

Der von der Polizei auf der Straße Am Gerstacker angetroffene Tatverdächtige, ein 27-Jähriger aus Mönchengladbach, bestätigte lediglich, dass er in einem Taxi gesessen habe. Weitere Angaben wollte er nicht machen. Die Frau, die an der Auseinandersetzung nicht beteiligt war, erklärte, sie habe lediglich mitbekommen, dass ihr Begleiter und der Taxifahrer sich gestritten hätten.