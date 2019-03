Festnahme in Mönchengladbach : 17 Jahre alter Tatverdächtiger stellt sich nach Tötungsdelikt

An der Giesenkirchener Straße wurde am 26. Februar die Leiche von Steffen H. in einer Wohnung gefunden. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Am 26. Februar war in einem Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach die Leiche von Steffen H. gefunden worden. Am Montagnachmittag stellte sich ein Tatverdächtiger – er war zur Tatzeit noch 16 Jahre alt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ayyoub E.M. hielt sich seit dem 26. Februar verborgen. Am Montagnachmittag erschien der 17-Jährige mit einem Anwalt bei der Polizei in Mönchengladbach. Ayyoub E.M. steht im dringenden Verdacht, den 42-jährigen Steffen H. getötet zu haben. Der Festgenommene macht zum Tathergang keine Angaben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten.

Wie bereits berichtet, wurde der 42-jährige Steffen H. am 26. Februar 2019 tot in seiner Wohnung gefunden. Die ersten Ermittlungen und die gerichtsmedizinische Obduktion erhärteten den Verdacht, dass Steffen H. getötet worden war.

Die Polizei Mönchengladbach richtete eine Mordkommission ein, die unverzüglich ihre Arbeit aufnahm. Die Tatortaufnahme stellte sich aufgrund des Gesamtzustandes der Wohnung langwierig und aufwändig dar.

Schließlich führten die Ermittlungen auf die Spur eines zur Tatzeit 16-jährigen Mönchengladbachers. Die Ermittler folgten dieser Spur und erhöhten den Fahndungsdruck durch Ermittlungen im Umfeld des Tatortes sowie mit der Unterstützung der Medien.

Letztlich erhärtete sich der dringende Tatverdacht so weit, dass ein Richter am vergangenen Wochenende antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl gegen den mittlerweile 17 Jahre alten Tatverdächtigen erließ.

Die Mordkommission nahm Ayyoub E.M. fest. Er wird am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

(gap)