48-Jähriger am Hals verletzt : Drei Tatverdächtige nach Messerstichen in Rheydt ermittelt

Drei Tatverdächtige nach Messerstichen in Rheydt ermittelt

48-Jähriger am Hals verletzt

Auf dem Tellmannplatz in Rheydt in der Nähe des Parkhauses soll der Streit begonnen haben, der blutig endete. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Opfer und Festgenommene machen widersprüchliche Angaben. Die Mordkommission sucht deshalb weitere Zeugen des blutigen Streits am Tellmannplatz.

Nach der gefährlichen Körperverletzung am Tellmannplatz in Rheydt, bei der ein 48-jähriger Mann mehrere Stich- und Schnittverletzungen im Halsbereich erlitt, hat die Polizei drei Tatverdächtige ermitteln können. Das teilten die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Freitag mit.