Brandstiftung in Mönchengladbach : Täter zünden Transporter an und gefährden Bauarbeiter

Täter zünden Transporter an und gefährden Bauarbeiter

Brandstiftung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Brennender Kraftstoff lief unter die Wohncontainer der Arbeiter und drohte diese zu entzünden. Rund 40 Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers in den Baustellenunterkünften an der Aachener Straße.

40 Bauarbeiter konnten am Dienstagmorgen gerade noch rechtzeitig gerettet werden. Neben ihren Baustellenunterkünften an der Aachener Straße war ein Kleintransporter angezündet worden, und die Flammen drohten auf die Container überzugreifen.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Brand an dem Fahrzeug vorsätzlich gelegt wurde.

Am frühen Morgen gegen 4 Uhr war die Feuerwehr gleich von mehreren Anrufern alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Kleintransporter vollständig in Flammen. Brennender Kraftstoff lief unter die Wohncontainer und drohte diese zu entzünden. Die Bauarbeiterunterkünfte wurden sofort evakuiert, der Kraftstoff wurde von einem Feuerwehr-Trupp, der Kleintransporter zeitgleich von weiteren Kräften mit einem C-Strahlrohr gelöscht. Ein größerer Brand- und Personenschaden konnte gerade noch verhindert werden, teilt die Feuerwehr am Dienstag mit.