Kriminalität in Mönchengladbach Täter brechen in Bürogebäude ein

Mönchengladbach · Unbekannte haben sich am vergangenen Wochenende Zugang zu Büroräumen am Hocksteiner Weg in Wickrath verschafft. Was bislang bekannt ist.

11.03.2024 , 16:45 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag, 8. März, 19 Uhr und Sonntag, 10. März, 17.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude am Hocksteiner Weg in Wickrath verschafft. Laut Polizeiangaben schlugen sie eine Fensterscheibe ein und durchsuchten ein Büro. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist nach aktuellem Ermittlungsstand nicht abschließend geklärt. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161 290.

(cwe)