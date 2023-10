Kriminalität in Mönchengladbach Ladendiebe von Mitarbeitern gestellt

Mönchengladbach · Zwei Mal konnten am Mittwoch, 25. Oktober, Ladendiebe in Mönchengladbach aufgehalten werden. In einem Drogeriemarkt an der Hindenburgstraße kam es dabei zu einer Auseinandersetzung. Was über die Fälle bislang bekannt ist.

26.10.2023, 16:51 Uhr

Die Polizei nahm die mutmaßlichen Täter vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Am Mittwoch, 25. Oktober, konnte der Mitarbeiter eines Drogeriemarkts an der Hindenburgstraße zwei Ladendiebe auf frischer Tat stellen. Die Polizei nahm die Männer anschließend vorläufig fest. Gegen 18 Uhr beobachtete ein 49-jähriger Mitarbeiter eines Drogeriemarkts einen Mann dabei, wie er Ware in einer Tasche verstaute und anschließend an einen Begleiter weitergab. Gemeinsam versuchten die mutmaßlichen Ladendiebe danach die Filiale, ohne zu bezahlen, zu verlassen. Als der Mitarbeiter sie daraufhin im Kassenbereich ansprach, versuchten die Männer zu flüchten. Einer stieß den Mitarbeiter dabei zur Seite. Gemeinsam mit zwei Zeugen gelang es dem 49-Jährigen, die beiden Männer trotz Gegenwehr festzuhalten. Im weiteren Verlauf soll einer der Tatverdächtigen den Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Ebenso erlitten die beiden Ladendiebe durch die körperliche Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Vor Ort stellte die Polizei bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen das Diebesgut in der Tasche sicher. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen und den 39-Jährigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden beide Männer nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen. Ebenfalls am Mittwoch nahm die Polizei zudem einen Ladendieb in einem Supermarkt in Hardterbroich-Pesch fest. Auch er konnte von einer Mitarbeiterin gestellt werden, wie die Polizei mitteilte. Gegen 9.50 Uhr erhielten die Beamten demnach den Hinweis auf einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Lürriper Straße. Vor Ort traf die Polizei einen 47-jährigen Mann und eine 37-jährige Mitarbeiterin der Filiale an. Die Mitarbeiterin gab an, dass sie den Mann bei einem Ladendiebstahl beobachtet habe. Bei dem Tatverdächtigen stellten die Beamten Diebesgut aus dem Supermarkt sicher. Sie nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Ein Haftrichter erließ am Donnerstag, 26. Oktober, gemäß dem Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft. Der 47-Jährige ohne festen Wohnsitz ist polizeilich schon mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten.

