Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Strohmiete in Buchholz abgebrannt

Eine Strohmiete stand am Sonntag, 3. Dezember, an der Laurentiusstraße in Flammen. Wie die Feuerwehr mitteilte, meldeten aufmerksame Autofahrer der Leitstelle Mönchengladbach den Brand gegen 23.44 Uhr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte die Meldung bestätigt werden: Auf einem Feld an der Laurentiusstraße brannte eine große Strohmiete in voller Ausdehnung.