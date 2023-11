Zeugensuche in Mönchengladbach Streit zwischen Autofahrer und Hundebesitzern eskaliert

Ein Streit zwischen einem 56 Jahre alten Autofahrer und zwei unbekannten Hundebesitzern ist am Samstag, 25. Oktober, am Schloss Rheydt eskaliert. Dabei schlug einer der Unbekannten dem Geschädigten ins Gesicht und beschädigte dessen Fahrzeug, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 56-Jährige war nach eigenen Angaben gegen 17.10 Uhr in seinem Pkw auf der Pferdmengestraße unterwegs, als ihm zwei nicht angeleinte Hunde entgegenkamen. Der Fahrer bremste auf Schrittgeschwindigkeit ab. Dann seien die Besitzer der Hunde – ein Mann und eine Frau – aggressiv auf ihn zugekommen, der Polizei zufolge störten sie sich daran, dass der 56-Jährige in der Nähe des Hundesportvereins mit dem Auto fuhr. Im Streit soll der Mann dem Autofahrer ins Gesicht geschlagen und gegen das Fahrzeug getreten haben. Die beiden Personen entfernten sich dann in Richtung der Straße In Der Bungt. Zeugenhinweise an Tel. 02161 290.