Jugendkriminaltität in Mönchengladbach : Drei Teenager am Alten Markt beraubt

Mönchengladbach Die Täter schlugen auf die Jugendlichen ein, einer zückte sogar ein Messer. Geraubt wurde nur ein Kleidungsstück. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei Jugendlichen sind am Mittwoch, 15. Juni, gegen 19.44 Uhr Opfer eines Straßenraubs am Alten Markt in Mönchengladbach geworden. Das meldet die Polizei in der Nacht.