Einsatz im Mönchengladbacher Süden Vollsperrung und ein Verletzter nach Unfall auf A 46

Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstag, 12. Dezember, gegen 18.20 Uhr in Höhe des Autobahnkreuzes Wanlo. Die Fahrzeuge waren demnach in Fahrtrichtung Heinsberg unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Als die alarmierten Rettungskräfte eintrafen, hatten alle beteiligten Personen bereits die Autos verlassen. Somit war eine technische Rettung nicht nötig. Der Notarzt untersuchte alle Insassen der Fahrzeuge. Auf Grund ihrer Verletzungen wurde eine Person zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus im Kreis Heinsberg transportiert.