Fahndung in Mönchengladbach Skater raubt Mann mit Rollator die Geldbörse

Ein Unbekannter hat einen 59-Jährigen in einer Gasse verletzt und ihm das Portemonnaie geraubt. Das meldet die Polizei. Der Vorfall ereignete sich demnach am Sonntag, 17. März, zwischen 15 und 15.15 Uhr in einem Durchgang zwischen der Thüringer und Eickener/ Schwogenstraße.