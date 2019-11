Vorfall in Mönchengladbach : Zwei Mädchen im Bunten Garten sexuell belästigt

Mönchengladbach Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag zwei 13 und 16 Jahre alte Mädchen im Bunten Garten sexuell bedrängt. Die Polizei fahndet nach einem jungen Mann.

Die beiden 13 und 16 Jahre alten Mädchen waren am Nachmittag mit einem zwölfjährigen Jungen am Hauptbahnhof unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, trafen sie dort auf den bislang späteren Täter, der kontaktsuchend auf die beiden Mädchen zugegangen sei. Die 16-Jährige kaufte etwas mit dem jungen Mann in einem Geschäft ein. Anschließend begab sich die Gruppe gemeinschaftlich in den Bunten Garten. Dort bedrängte der Täter die Mädchen und äußerte sexuelle Absichten, die von den Mädchen abgelehnt wurden.