Vorgetäuschter Unfall in Mönchengladbach Seniorin erkennt Betrugsmasche per Telefon – Täter scheitern

Die Frau am Telefon erklärte der Seniorin, sie müsse einen fünfstelligen Kautionsbetrag zum Amtsgericht in Rheydt bringen, damit ihre Tochter nicht in die JVA auf der Hohenzollernstraße käme. Am Amtsgericht würde ein Staatsanwalt namens Heinie auf sie warten, der das Verfahren nach Geldübergabe unverzüglich einstellen würde.