Alleinunfall in Mönchengladbach Pedelec-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt

Demnach befuhr die Seniorin am Mittwoch, 3. Januar, gegen 14.50 Uhr die Volksgartenstraße im Mönchengladbacher Stadtteil Hardterbroich-Pesch. Dort wollte sie nach link in die Benderstraße abbiegen. Dabei rutschte das Fahrrad seitlich weg, sodass die 74-Jährige stürzte. Die Frau erlitt Verletzungen, die eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten.