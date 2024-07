Zusammenstoß zweier Autos Senior bei Unfall in Mönchengladbach schwer verletzt

Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich der Unfall am Montag, 29. Juli, gegen 11.10 Uhr an der Kreuzung Dahlener Straße/ Hubertusstraße. Eigenen Aussagen zufolge hatte der 75-Jährige mit seinem Auto an einem Parkplatz gegenüber der Einmündung geparkt. Als er beabsichtigte, von dort in den fließenden Verkehr zu fahren und dazu die Kreuzung zu überqueren, bemerkte er zu spät ein anderes Auto, an dessen Steuer sich ein 74-Jähriger befand. Beim Zusammenstoß drückte der 75-Jährige mit seinem Auto das des 74-Jährigen gegen einen Laternenmast.