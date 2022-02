Nach Morddrohung : SEK stürmt Wohnung in Mönchengladbach

SEK stürmt Wohnung in Mönchengladbach

An der Rheydter Straße gab es am Sonntag, kurz vor Mitternacht, einen spektakulären Polizeieinsatz (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Spektakulärer Einsatz in der Nacht zu Montag: Ein Sondereinsatzkommando nahm in einer Wohnung ain Mönchengladbach einen bewaffneten Mann fest. Er hatte zuvor damit gedroht, eine Bekannte umzubringen.

Die Polizei hat am Sonntag gegen 23.40 Uhr in einer Mönchengladbacher Wohnung an der Rheydter Straße einen 34-Jährigen festgenommen. Der Mann Polizeiangaben zufolge vermutlich bewaffnet und soll einer 37-jährigen Bekannten gedroht haben, sie zu töten. Die Polizei hat dazu erste Ermittlungen aufgenommen.