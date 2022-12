Laut Zeugen über Rot gefahren 62-jähriger Mönchengladbacher bei Unfall schwer verletzt

Der Vorfall hat sich demnach gegen 16.45 Uhr auf der Dahlener Straße im Einmündungsbereich mit dem Botzkuhlenweg ereignet. Wie es in der Meldung heißt, befuhr der 62-Jährige mit einem Pkw der Marke Renault die Dahlener Straße in Richtung Rheydter Innenstadt. Zeugen zufolge soll er in den Einmündungsbereich eingefahren sein, obwohl die Ampel Rot zeigte.