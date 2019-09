Zwei Männer im Krankenhaus : Schwerverletzte bei Schlägerei am Platz der Republik

Schwerverletzte bei Schlägerei am Platz der Republik

Mönchengladbach Ein Mann soll unvermittelt zugeschlagen haben. Die Polizei rückte mit starken Kräften aus.

Ein 27-Jähriger hat am Montag auf dem Platz der Republik zwei Männer (42/32) krankenhausreif geprügelt. Die Polizei rückte aus diesem Grund mit starken Kräften zusammen mit dem Rettungsdienst aus. Am Einsatzort trafen sie auf eine alkoholisierte Gruppe und die schwer verletzten Männer, die beide ins Krankenhaus mussten. Der mutmaßliche Täter war da schon nicht mehr am Ort. Nach Angaben der Geschädigten und der anwesenden Zeugen soll der 27-Jährige unvermittelt auf den 42-Jährigen eingeschlagen haben. Als dieser zu Boden ging, habe er ihn auch getreten. Danach sei er zu dem im Gras ruhenden 32-Jährigen gegangen und habe diesen mehrfach getreten und ins Gesicht geschlagen. Außerdem soll der Täter auch mit einer Bierflasche zugeschlagen haben.