Vier Verletzte in Mönchengladbach : Auto überschlägt sich bei Unfall und erfasst Fußgängerin

Mönchengladbach In Mönchengladbach sind bei einem schweren Unfall am Donnerstagabend vier Menschen verletzt worden. Ein Auto überschlug sich und erfasste eine Frau. Laut Polizei hatte der Unfallverursacher Drogen konsumiert.

Am Donnerstagabend hat sich in Mönchengladbach ein schwerer Unfall ereignet. Ein 25 Jahre alter Mann fuhr gegen 19.35 Uhr mit seinem Mercedes auf der Sandstraße in Richtung Dahler Weg. Nach übereinstimmenden Zeugenangaben fuhr er mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.