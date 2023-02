Staus und Sperrungen bei Mönchengladbach Schwerer Unfall mit sechs Verletzten auf der A 46

Feuerwehr und Autobahnpolizei sind am Dienstag, 28. Februar, kurz vor 5 Uhr zu einem Unfall auf der A 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf ausgerückt. Kurz vor dem Autobahnkreuz Holz hatte es nach ersten Erkenntnissen der Polizei zunächst einen Alleinunfall gegeben. Beim Absichern der Unfallstelle soll unter anderem ein Lkw auf den Wagen von Ersthelfern gefahren sein. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren an dem Unfall mehrere Fahrzeuge beteiligt, darunter auch ein Kleinbus. Ein Pkw und der Kleinbus seien sehr deformiert gewesen, die Trümmerteile hätten sich über alle Fahrspuren verteilt.