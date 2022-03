B57 in Mönchengladbach : Fünf Verletzte bei schwerem Autounfall

Mönchengladbach Nach einem Unfall zweier Autos auf der Kreuzung der Bundesstraße 57 und der Hardter Straße musste die Feuerwehr zwei Schwerverletzte aus den Fahrzeugwracks befreien. Die B57 war mehrere Stunden gesperrt.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Hardter Straße in Rheindahlen sind am Freitagabend fünf Personen verletzt worden. Zwei eingeklemmte Schwerverletzte mussten von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus den Fahrzeugen befreit werden. Das teilte die Feuerwehr am späten Freitagabend mit. Die insgesamt fünf Insassen der Unfallfahrzeuge wurden durch zwei Notärzte versorgt und zur weiteren Behandlung in städtische Krankenhäuser sowie in umliegende Krankenhäuser in Viersen und Erkelenz gebracht.