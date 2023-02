In Fahrzeugen eingeklemmt Zwei Fahrer bei Frontalunfall in Schelsen schwer verletzt

Ein 47-jähriger und ein 27-jähriger Autofahrer sind am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der Liedberger Straße in Schelsen in ihren Wagen eingeklemmt worden. Beide wurden schwer verletzt. Wie Feuerwehr und Polizei am Samstag mitteilten, konnte bei dem 27-Jährigen Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden. Ob sich sein Zustand inzwischen verbessert habe oder er weiter in Lebensgefahr schwebe, konnte ein Sprecher am Sonntag nicht Erfahrung bringen, hieß es auf Anfrage.