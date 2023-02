Einsatz in Mönchengladbach Auto landet nach Unfall auf der A52 in der Böschung

Ein schwerer Unfall hat am frühen Montagabend für massive Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 52 gesorgt. Per Telefon waren die Einsatzkräfte um 17.44 Uhr von Zeugen informiert worden, dass kurz hinter dem Autobahnkreuz Mönchengladbach in Fahrtrichtung Roermond ein stark beschädigtes Fahrzeug hinter den Leitplanken in der Böschung liege. Die Motorhaube des Unfallfahrzeugs war auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Glücklicherweise war dabei kein weiteres Fahrzeug getroffen worden.