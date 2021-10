Streit mehrerer Betrunkener in Mönchengladbach : Mann mit abgebrochener Glasflasche schwer verletzt

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen einen Hinweis auf einen Streitigkeit in einer Wohnung bekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach In einer Wohnung in Dahl ist es zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein Mann wurde schwer verletzt. Jetzt wird gegen drei Männer ermittelt.

Bei einem Streit zwischen mehreren Betrunkenen in einer Wohnung hat ein Mann schwere Schnittverletzungen erlitten. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Jetzt wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Der Vorfall ereignete sich der Meldung zufolge am Donnerstagmorgen. Die Polizei habe gegen 7.15 Uhr einen Hinweis auf eine Streitigkeit in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Brunnenstraße (Dahl) erhalten. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte im Hausflur einen 32-Jährigen mit Blut an den Händen. Dieser habe laut Polizei versucht, die Beamten mit körperlicher Gewalt davon abzuhalten, in die Wohnung zu gelangen. Die Polizisten überwältigten den Mann daraufhin. Im Flur hielten sich zwei weitere Männer – 37 und 70 Jahre alt – auf.