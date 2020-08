Polizei Mönchengladbach ermittelt : Schwere Körperverletzung in Odenkirchen

Schwere Körperverletzung in Odenkirchen

Mönchengladbach Zwei Männer boten einem 38-Jährigen Drogen an. Als dieser ablehnte, wurde er verprügelt und schwer verletzt.

Ein 38-jähriger Mann ist am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der Von-der-Helm-Straße angegriffen und schwer verletzt worden.

Gegenüber der Polizei gab der Mann an, er sei zu Fuß unterwegs gewesen, als ihn auf Höhe der Straße Am Kammerhof zwei Männer angesprochen hätten. Diese hätten ihm zunächst angeboten, Betäubungsmittel zu kaufen – was er abgelehnt habe. Dann sei er von mindestens zwei Männern geschlagen worden. Dabei verletzten sie den 38-Jährigen schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.