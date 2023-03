Nach Großeinsatz am Donnerstag Weitere Drohungen gegen Schulen in Mönchengladbach-Hardt

Am Donnerstag hatte es gegen die Gemeinschaftsgrundschule und die Gesamtschule eine Bombendrohung gegeben, weswegen die Einrichtungen – und ihre mehr als 1000 Schüler – von der Polizei in einer groß angelegten Aktion evakuiert wurden. Die Durchsuchung der Schulen verlief am Freitag negativ. Es wurde also kein Sprengstoff gefunden. Nach Abschluss der Maßnahmen „hat der bislang unbekannte Täter am gleichen Tag erneut Straftaten im Schulzusammenhang angedroht“, teilte die Polizei nun mit.