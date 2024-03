Unfall in Mönchengladbach Rollerfahrer prallt gegen Ampelmast

Mönchengladbach · Der Mann wurde am Dienstagnachmittag bei dem Zusammenprall schwer verletzt. Was bislang über den Vorfall an der Hittastraße bekannt ist.

13.03.2024 , 14:23 Uhr

Die eingesetzten Polizisten stellten den Roller des Mannes sicher. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 61-jähriger Mann liegt nach einem Unfall mit seinem Motorroller, der sich am Dienstag, 12. März, auf der Hittastraße ereignete, schwer verletzt im Krankenhaus. Das teilte die Polizei mit. Der Mann wollte laut Zeugenaussagen gegen 17.30 Uhr von der Aachener Straße rechts auf die Hittastraße abbiegen. In der Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast auf dem Mittelstreifen. Erste Ermittlungen am Unfallort deuten laut Polizei darauf hin, dass der Fahrer alkoholisiert war.

(cwe)