Zusammenstoß in Mönchengladbach : Rollerfahrer erleidet bei Unfall schwerste Verletzungen

Mönchengladbach Der Mann schwebte nach dem Zusammenstoß mit einem Auto zunächst in Lebensgefahr. Sein Zustand ist aber wieder stabil. Es ist der zweite schwere Unfall mit einem Rollerfahrer innerhalb weniger Tage.

An der Kreuzung Krefelder Straße Ecke Nordring ist am Donnerstag, 27. Januar, gegen 17.30 Uhr ein Rollerfahrer bei einem schweren Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei stieß eine 58-jährige Frau am Steuer eines Autos beim Abbiegen mit dem ihr entgegenkommenden Rollerfahrer (44) zusammen. Der 44-Jährige erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Sein Zustand ist mittlerweile stabil.