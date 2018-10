Mönchengladbach: Rollerfahrer bei Unfall verletzt - in Klinik gestorben

Mönchengladbach : Rollerfahrer nach Unfall in Klinik gestorben

Der Rollerfahrer war mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Am Sonntag starb er im Krankenhaus. Foto: Stephan Schellhammer

Mönchengladbach Der 79-jährige Fahrer eines Motorrollers, der am vergangenen Mittwoch (17. Oktober) auf der Dahlener Straße bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Sonntagabend in einer Klinik gestorben.

Der Mann hatte von der Dahlener Straße nach links in die Kranichstraße abbiegen wollen. Er war bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren, hatte dann aber laut Polizeibericht den entgegenkommenden Wagen einer Autofahrerin übersehen.

Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge erlitt der Rollerfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Nach dem Unfall war er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Am Montag meldete die Polizei seinen Tod.

