Feuerwehr-Einsatz in Mönchengladbach : Risse im Gebäude einer Spinnerei

Mönchengladbach Auf dem Gelände fanden gerade Abrissarbeiten an einem Nebengebäude statt. Die wurden erst einmal gestoppt.

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einer Spinnerei in Mönchengladbach-Rheindahlen an der Broicher Straße gerufen worden. Der Betreiber des Unternehmens hatte den Notruf gewählt, weil er plötzlich deutliche Risse in einer Gebäudeabschlusswand entdeckt hatte.