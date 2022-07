Einsatz in Mönchengladbach : Ladendieb muss in U-Haft

Mönchengladbach Der 30-Jährige war in dem Supermarkt bereits wegen Diebstahls aufgefallen. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest, ein Haftrichter schickte ihn in Untersuchungshaft.

