Volksfest in Mönchengladbach So läuft die Rheydter Kirmes aus Sicht der Polizei

Seit Freitag, 15. September 2023, ist die Spätkirmes in Rheydt geöffnet. Vom Marktplatz über die Gracht inklusive des Parkplatzes dort zieht sich die Amüsiermeile mit 109 Ständen. An diesem Sonntag geht der Betrieb noch bis 22 Uhr. Am Montag – dem Familientag mit reduzierten Preisen – ist die Kirmes von 13 bis 22 Uhr geöffnet. Polizei und Ordnungsamt haben ihre Präsenz in der Rheydter City und auf dem Kirmesgelände in dieser Zeit verstärkt, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Eine mobile Wache ist erneut an der Kreuzung Gracht/ Limitenstraße aufgebaut. Auch ein privater Sicherheitsdienst ist im Einsatz.