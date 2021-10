Ermittlungen gegen sieben Personen : Razzia wegen illegalen Glückspiels in Mönchengladbach

Razzia wegen illegalen Glückspiels in Mönchengladbach

Mönchengladbach Bei einer Razzia in Mönchengladbach hat die Polizei einen illegalen Glücksspielclub ausgehoben. Nach Angaben einer Sprecherin vom Mittwoch stellten die Beamten zehn Glücksspielautomaten, einen digitalen Roulettetisch und einen vierstelligen Bargeldbetrag sicher.

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Mönchengladbach eine Einrichtung für illegales Glücksspiel durchsucht und dabei etliche Automaten sowie Bargeld sichergestellt. Das bestätigt eine Pressesprecherin der Polizei Mönchengladbach am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion.