Einsatz in Mönchengladbach : Razzia in Shisha-Bars in Gladbach und Rheydt

275 Beamte von Polizei, Zoll und Ordnungsamt waren in der Nacht zu Samstag im Einsatz. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach In Mönchengladbach, Rheydt und Giesenkirchen hat es in der Nacht einen Großeinsatz von Polizei, Zoll und Ordnungsamt in Shisha-Bars gegeben. Die Ermittler gingen gegen Schwarzarbeit, Verstößen gegen illegalen Tabak und weitere Ordnungswidrigkeiten vor. Die Einsatzbilaz steht noch aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Gruhn

In Mönchengladbach hat es in der Nacht zu Samstag eine Razzia in einer Reihe von Shisha-Bars gegeben. An dem Großeinsatz waren 275 Beamte und Mitarbeiter der Polizei, des Zoll und der Ordnungsbehörden der Stadt beteiligt. Ziel waren insgesamt zwölf Shisha-Bars in der Mönchengladbacher Altstadt, in Rheydt und in Giesenkirchen. Der Zoll fahndete nach Schwarzarbeit und illegal eingeführtem Shisha-Tabak, das Ordnungsamt ging gegen Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz und den Jugendschutz vor, die Polizei sicherte die lange vorbereiteten Maßnahmen ab.

Gegen 22 Uhr begann der Einsatz in der Gladbacher Altstadt. Zeitgleich riegelten die Beamten sechs Shisha-Bars am Alten Markt, an der Waldhausener Straße, an der Viersener Straße und an der Aachener Straße ab und begannen mit den Maßnahmen. Die Situation wurde jeweils „eingefroren“, wie der Mönchengladbacher Ordnungsdezernent Matthias Engel erklärte: „Keiner kann mehr heraus oder herein.“ Von allen Gästen und Bediensteten wurden die Personalien festgetellt. Einige Gäste, die sich nicht ausweisen konnten, wurden zur Feststellung der Personalien mit zur nächsten Polizeiwache genommen. In einigen der Shisha-Bars beschlagnahmte der Zoll säckeweise unversteuerten Shisha-Tabak.

Dutzende Einsatzfahrzeuge von Polizei und Zoll parkten am späten Freitagabend in der Gladbacher Altstadt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Die Razzia in der Gladbacher Altstadt dauerte bis nach Mitternacht. Im Anschluss nahmen sich die Ermittler in einer zweiten Welle fünf Shisha-Bars in Rheydt und eine in Giesenkirchen vor. Die waren zuvor schon den ganzen Abend observiert worden. In einer Bar hatte es während des Zugriffs in der Gladbacher Altstadt verdächtige Bewegungen gegeben. Gäste waren zum Hinterausgang geführt worden und ein Karton wurde versucht beiseite zu schaffen. Um welchen Inhalt es sich handelte war zunächst noch unklar. Die Ermittler „froren“ auch in dieser Bar die Situation ein. In Rheydt begann der Einsatz nach Mitternacht. Eine Bilanz von Zoll, Ordnungsamt und Polizei stand in der Nacht noch aus.