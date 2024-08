Großrazzia in Mönchengladbach Hunderschaft der Polizei durchsucht Wohnungen

In Mönchengladbach läuft am Mittwoch eine groß angelegte Durchsuchungsaktion der Kriminalpolizei. Mehrere Wohnungen im Stadtgebiet werden durchsucht, dabei sind auch Kräfte der Einsatzhundertschaft sowie zwei Diensthunde im Einsatz, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am frühen Morgen mitteilten. Mehr als 120 Kräfte seien im Einsatz.