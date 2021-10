Raubüberfall in Mönchengladbach : In eigener Wohnung verletzt, gefesselt und beraubt

Mönchengladbach Das 26-jährige Opfer ist von einem Unbekannten bedroht und angegriffen worden. Der Täter entwendete Bargeld und ein Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

An seiner Wohnungstür ist am Samstag ein Mann überfallen, gefesselt und beraubt worden. Das meldete die Polizei am Montag. Die Tat ereignete sich demnach am vergangenen Samstag, 9. Oktober, gegen 14.40 Uhr an der Waldhausener Straße in der Nähe der Einmündung Karmannshof. Das 26-jährige Opfer erlitt dabei Verletzungen und musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Der Täter ist bisher nicht ermittelt worden.