Polizei sucht Zeugen : Raubüberfall auf Juwelier am Schmölderpark

Mönchengladbach Die Täter sollen brutal vorgegangen sein und die Angestellten gefesselt haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Juweliergeschäft an der Bolksbuscher Straße im Ortsteil Schmölderpark ist am Freitagnachmittag überfallen worden. An dem Raub sollen mehrere Personen beteiligt gewesen sein, die ziemlich brutal vorgingen. So wurden die Angestellten unter anderem gefesselt, hieß es aus der Polizeileitstelle.