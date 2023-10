Im Park an Schloss Wickrath Gruppe Jugendlicher raubt zwei 17-Jährige aus

Nach bisherigem Ermittlungsstand hielten sich die 17-Jährigen mit Freunden am Dienstag, 17. Oktober, gegen 20.10 Uhr in der Parkanlage am Schloss Wickrath auf. Dort soll es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit mit anderen Jugendlichen gekommen sein. Mehrere Personen aus der Gruppe sollen dann die 17-Jährigen angegriffen und die beiden auch weiter geschlagen und getreten haben, als sie bereits auf dem Boden lagen. Ein Gruppenmitglied soll dabei mit einem Messer einen der 17-Jährigen bedroht haben. Anschließend sollen die Jugendlichen, die 17-Jährigen nach Wertgegenständen durchsucht und dabei eine E-Zigarette entwendet haben. Danach entfernte sich die Gruppe.