Angriff auf 32-Jährigen in Mönchengladbach Polizeibekannter 26-Jähriger nach Raub mit Messer in U-Haft

Die eintreffenden Beamten nahmen den 26-Jährigen nach Anhörung der Beteiligten und Zeugen vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie außerdem Betäubungsmittel in seinen Taschen. Vor Ort konnten sie auch das Messer sicherstellen. Ein Zeuge händigte den Polizisten zudem das gestohlene Mobiltelefon aus, das dem Geschädigten zugeordnet und zurückgegeben werden konnte. Der 26-Jährige ist bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Am Mittwoch führten ihn die Ermittler einem Haftrichter vor, der U-Haft anordnete.