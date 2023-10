Raubversuch in Mönchengladbach Gruppe Jugendlicher schlägt Opfern ins Gesicht

Nach eigenen Angaben hielten sich die beiden Männer (18 und 19 Jahre alt) am Freitag, 20. Oktober, gegen 19.20 Uhr an der Straße Burgfreiheit auf. Dort wurden sie dann von drei männlichen Jugendlichen angesprochen und nach Kleingeld gefragt. Als der 19-Jährige daraufhin sein Portemonnaie herausgeholt habe, hätten zwei der Jugendlichen sie angegriffen. Dabei sei dem 19-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Als der 18-Jährige dazwischen gegangen sei, sei auch er von einem der Jugendlichen ins Gesicht geschlagen worden. Anschließend sei das Trio in Richtung Wilhelm-Niessen-Straße geflüchtet.