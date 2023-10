Im Mönchengladbacher Hauptbahnhof 29-Jähriger nach Raub mit Messer in Untersuchungshaft

Die Tat ereignete sich demnach am Samstag, 21. Oktober, gegen 15 Uhr. Zu dem Zeitpunkt hielt sich der 31-Jährige am Bahnsteig auf, als gerade eine Regionalbahn einfuhr. Zeugenaussagen zufolge umringten mehrere Personen den Mann und schoben ihn in den Zug. Ein 29-jähriger Tatverdächtiger raubte ihm Wertsachen und reichte sie innerhalb der Gruppe weiter. Er soll dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Mitreisenden auf dem Bahnsteig fiel die Tat auf und sie verständigten die Polizei.