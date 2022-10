71-Jährige mit Messer bedroht : Männer rauben Taxifahrerin in Mönchengladbach aus

Mönchengladbach Das Duo ließ sich zunächst als normale Fahrgäste von der Altstadt nach Neuwerk bringen. Dann zückten die Unbekannten Messer und drohten der Taxifahrerin Gewalt an.

Laut Polizeibericht hat die Taxifahrerin die beiden Männer in der Nacht zu Donnerstag, 13. Oktober, gegen 2.20 Uhr als Fahrgäste in der Gladbacher Altstadt aufgenommen. Das Duo ist am Alten Markt, Ecke Waldhausener Straße eingestiegen, nahmen auf der Rückbank des Taxis Platz und ließen sich zum Gathersweg bringen. Dort baten sie die 71-jährige Fahrerin, in der Zufahrt des Kirmesplatzes anzuhalten.