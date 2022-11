Vierstelliger Geldbetrag erbeutet Maskierter mit Waffe raubt Tankstelle in Mönchengladbach aus

Wie es in der Pressemitteilung heißt, befand sich die Angestellte mitten im Verkaufsraum, als der Täter sich von hinten näherte, ihr die augenscheinliche schwarze Schusswaffe an den Kopf hielt und Bargeld forderte. Er drängte sie dazu, sich hinter die Kasse zu begeben und forderte sie auf, Geld in eine Tüte zu tun, die er ihr hinhielt. Die Angestellte kam dem nach. Der Räuber flüchtete mitsamt Beute in niedriger vierstelliger Höhe aus der Tankstelle und zu Fuß weiter in Richtung der Straße Wetschewell – also aus der Tankstelle kommend nach rechts.