Raub in Mönchengladbach Maskierter mit Messer überfällt Tankstelle in Eicken

Nach bisherigem Ermittlungsstand näherte sich der Unbekannte am Mittwoch, 17. Mai, um 22.13 Uhr aus Richtung Eickener Markt kommend der Aral-Tankstelle. Anschließend betrat er den Innenraum und bedrohte die dortigen Mitarbeiterinnen mit einem Messer sowie einem weiteren Gegenstand, den er unter einer grünen Einkaufstüte aus Nylon versteckt hielt. Der Mann forderte das Geld aus der Kasse. Das händigte die Kassiererin ihm daraufhin aus. Der Unbekannte verstaute die Beute in einer schwarzen Plastiktüte, die er zuvor aus seiner Jackentasche gezogen hatte. Anschließend floh der Täter über die Eickener Straße vermutlich in Richtung Untereickener Straße. Eine Fahndung der Polizei nach dem Mann verlief negativ.