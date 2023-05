Tasche entrissen Duo raubt 24-Jährigen in Mönchengladbach aus

Demnach war der Mann am Sonntag, 7. Mai, gegen 1.05 Uhr mit zwei weiteren Personen unterwegs vom Marienplatz auf die Friedrich-Ebert-Straße. Dort sprachen ihn zwei ihm unbekannte Personen an. Einer soll den 24-Jährigen unvermittelt körperlich angegriffen haben, sodass er zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Am Boden liegend entriss der Unbekannte ihm die Tasche und das Duo flüchtete in Richtung Marienplatz. Der 24-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.