In Mönchengladbacher Kleingartenanlage Rassistische Gesänge auf Geburtstagsfeier – Staatsschutz ermittelt

Nachdem rassistische Gesänge und Parolen bei einer Geburtstagsfeier gesungen wurden, ermittelt der Staatsschutz. Das meldet die Polizei Mönchengladbach. Demnach hatte eine Anwohnerin die Polizei am Samstag, 8. Juni, gegen 23.30 Uhr zu einer Kleingartenanlage an der Marienburger Straße im Stadtteil Windberg gerufen. Dort habe sie in einem Zelt zu dem Lied „L’amour toujours“ (von Gigi D’Agostino) die fremdenfeindlichen Gesänge gehört.