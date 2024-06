Raser in Mönchengladbach Motorradfahrer gefährdet Passanten bei Flucht vor Polizei

Denn die Polizei verfolgte das Motorrad-Duo auch dank Zeugenhinweisen bis zu einem Parkhaus an der Steinmetzstraße. Dort kletterte ein Mann aus dem ersten Parkdeck über eine Brüstung und sprang hinunter, um zu Fuß zu flüchten. An der Wallstraße konnten hinzugerufene Kräfte den 20-Jährigen stellen, der zwar Besitzer des Motorrads ist, aber abstritt dieses gefahren zu sein. Die 18-jährige Beifahrerin trafen die Polizisten neben dem Motorrad im Parkhaus an. Beide Personen brachten sie zur Polizeiwache.