Polizeieinsatz in Mönchengladbach Zwei Männer beim Diebstahl im Penny erwischt

Die Polizei Mönchengladbach hat einen räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt gemeldet. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, haben zwei Männer im Alter von 26 und 39 Jahren am Samstagabend, 10. Dezember 2022, versucht, Waren aus der Penny-Filiale an der Neusser Straße in Lürrip zu entwenden. Das gelang ihnen jedoch nicht.